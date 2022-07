È tornato il pappagallo blu | dato per estinto 20 anni fa

(Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Dal Brasile una buona notizia:in natura 20fa, ilmacao Spix ha fatto ritorno grazie a un programma portato avanti con successo dagli animalisti. Di questa specie dal riconoscibile colore blu acceso, diventata famosa grazie al cartone animato 'Rio', erano rimasti solo 12 esemplari in gabbia in tutto il mondo. Grazie a un progetto di salvataggio internazionale, gli ara di Spix - con le loro teste grigie e il vivido piumaggio blu - hanno fatto un ritorno straordinario: uno stormo ora vola libero nella patria di origine, il Brasile, dov'è stato rilasciato un mese fa. Entro la fine dell'anno, gli ambientalisti hanno in programma di mettere in libertà un numero maggiore di uccelli, con la speranza che inizino a riprodursi in natura la prossima primavera. "Il progetto sta andando estremamente bene. Abbiamo ...

Man mano che l'agricoltura si è diffusa in tutto il Sudamerica, la patria del pappagallo - un'area di arbusti e foreste spinose conosciuta come Caatinga nel Nord - Est del Brasile - è stata molto ridotta. È tornata in natura l'ara di Spix, il pappagallo blu del film Rio salvato dall'estinzione Reso famoso dal cartoon Rio, il pappagallo macao Spix, ha fatto ritorno grazie a un programma portato avanti con successo dagli animalisti. Erano rimasti solo 12 esemplari in gabbia in tutto il mondo