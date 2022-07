E se Mosca chiude il gas? Ecco cosa succederà questo inverno (Di lunedì 11 luglio 2022) Senza il gas russo scatta l’austerity: più carbone, strade buie e due gradi di riscaldamento in meno. I prossimi mesi invernali potrebbero essere rigidi e non per forza a causa delle temperature Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) Senza ilrusso scatta l’austerity: più carbone, strade buie e due gradi di riscaldamento in meno. I prossimi mesi invernali potrebbero essere rigidi e non per forza a causa delle temperature

Pubblicità

petergomezblog : Mosca chiude il Nord Stream 1 per manutenzione, la Germania teme che lo stop al gas diventi definitivo: “Rischiamo… - Agenzia_Ansa : Cingolani: 'Con la chiusura temporanea del Nord Stream i prezzi del gas aumenteranno'. Per il ministro della Transi… - ilriformista : Cosa succede se Mosca chiude i rubinetti del #Gas - BinaryOptionEU : RT 'Mosca chiude il Nord Stream 1 per manutenzione, lo stop durerà 10 giorni. #Ucraina #Russia - fabbri333 : RT @Adnkronos: Mosca chiude il Nord Stream 1 per manutenzione, lo stop durerà 10 giorni. #Ucraina #Russia -