E’ morto a 94 anni L Q Jones – per quali ruoli ricorderemo l’attore veterano di Hollywood?

Pubblicità

RaiCultura : È morto, a 93 anni, Angelo Guglielmi storico direttore di Rai3. Dal 1987 al 1994 lanciò programmi cult come Un gior… - ilpost : È morto Angelo Guglielmi, intellettuale e storico direttore di Rai 3: aveva 93 anni - rtl1025 : ?? È morto nella notte all'età di 93 anni #AngeloGuglielmi. Si è spento nel sonno. Storico direttore di Rai3, lanciò… - IccwHere : RT @RaiCultura: È morto, a 93 anni, Angelo Guglielmi storico direttore di Rai3. Dal 1987 al 1994 lanciò programmi cult come Un giorno in pr… - luigi6977555 : RT @LNDC_NAZIONALE: Yomo, cane del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia, è morto all’età di 14 anni. Era addestrato alla ricerca e al… -

RaiNews

14.25 Addio Amedeo Ricucci, inviato della Rai E'Amedeo Ricucci, giornalista Rai, inviato per Professione Reporter, Mixer, Tg1 e La Storia siamo noi. Aveva 63, era malato da tempo. Ha seguito i più importanti conflitti degli ultimi 20 ...di Peppe Aquaro Il piccolo Karlton, di Gateshead, nella contea di Tyne and Wear, èdopo sei giorni di coma. Voleva fare uno scherzo agli amici. La madre sui social: "L'elio è ...di soli 5di ... È morto il ragazzino di 13 anni che si era tuffato nel canale Villoresi sempre in questa nota per dare l’ultimo saluto a Amedeo Ricucci morto oggi all’età di 63 anni per via di un brutto male, ha anche fatto sapere che è sempre stato in prima linea per discutere del ...Daniele Goffi aveva 15 anni ed è stato travolto e ucciso da un’auto tra Urago a Rudiano, in provincia di Brescia ...