E’ finita tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo mesi di smentite, annunceranno stasera la fine del loro matrimonio! (Di lunedì 11 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è arrivato al capolinea. E questa volta non si tratterebbe di un’indiscrezione. I due avrebbero infatti deciso di annunciare, tramite un comunicato, la fine del loro idillio. Cala dunque il sipario sul gossip che “agita” la famiglia Totti ormai da anni, così come sulle loro continue – e col senno di poi, poco credibili – smentite. Totti e Ilary, le ultime smentite sulla loro crisi Dopo presunti flirt e tradimenti attributi ad entrambi, ai quali spesso i due non hanno nemmeno dato conto, è Dagospia ad ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 luglio 2022)Il matrimonio traè arrivato al capolinea. E questa volta non si tratterebbe di un’indiscrezione. I due avrebbero infatti deciso di annunciare, tramite un comunicato, ladelidillio. Cala dunque il sipario sul gossip che “agita” la famigliaormai da anni, così come sullecontinue – e col senno di poi, poco credibili –, le ultimesullacrisipresunti flirt e tradimenti attributi ad entrambi, ai quali spesso i due non hanno nemmeno dato conto, è Dagospia ad ...

Pubblicità

AlexBazzaro : @AlatiGiulio @dorinileonardo @alessia_smile6 Avrei tante cose da dirle, ma so per esperienza che le persone come Le… - arcticminnie : RT @calabromilanist: Giacché tutti i millenial oramai hanno più di 25 anni, e a quell'età la fase di contestare i genitori è finita, propon… - _donchisciotte : @francdepalo @CottarelliCPI Temperature mai viste? Negli anni settanta ricordo bene i 38-40° nelle grandi città a l… - LuigiCasacandi1 : @NandoPiscopo1 @p__antonio Io dico solo una cosa: si lamentano tanto dei giornalisti che sparano cazzate senza una… - Inpidinoveritas : RT @AlexBazzaro: @AlatiGiulio @dorinileonardo @alessia_smile6 Avrei tante cose da dirle, ma so per esperienza che le persone come Lei capis… -