E’ bella come il sole proprio come lo era ne Il Segreto, oggi è così l’attrice amata (Di lunedì 11 luglio 2022) Bellissima è dir poco, l’attrice lascia senza fiato e anche ne Il Segreto ha conquistato i telespettatori: guardando la foto la riconoscete? Nella telenovela spagnola Il Segreto le vicende dei personaggi che attraversavano le strade di Puente Viejo ci hanno tenuto incollati davanti alla televisione per 8 anni con 12 stagioni una più avvincente dell’altra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 11 luglio 2022) Bellissima è dir poco,lascia senza fiato e anche ne Ilha conquistato i telespettatori: guardando la foto la riconoscete? Nella telenovela spagnola Ille vicende dei personaggi che attraversavano le strade di Puente Viejo ci hanno tenuto incollati davanti alla televisione per 8 anni con 12 stagioni una più avvincente dell’altra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

anperillo : “Kalidou, come puoi dire no? 6 milioni per 5 anni sono tanti. Adesso devi firmare…” “Sì… Ma pure tu a 35 anni hai a… - borghi_claudio : ????Come fare una facile polemica da parte di un qualsiasi partitino contro la Lega? *Tutorial* ???? Buongiorno. Siete… - gennylan : RT @ziaiaia3: Lealtà. Senti come è bella e armoniosa e morbida questa parola - EuroTonnara : @GiovanniToti Bella iniziativa, sì. Chissà come saranno contenti quei padri e madri di famiglia a cui, per furore i… - ziaiaia3 : Lealtà. Senti come è bella e armoniosa e morbida questa parola -