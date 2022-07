Dybala torna a Torino, riunione decisiva per il futuro. Gazzetta: Napoli fa sul serio (Di lunedì 11 luglio 2022) Paulo Dybala è ritornato a Torino dopo una lunga vacanza. Il giocatore è svincolato, piace a Napoli, Roma, Inter e Milan. Secondo quanto fa sapere Gazzetta dello Sport il giocatore in questi giorni avrà delle riunioni fondamentali per il suo futuro. La prima con un preparatore personale, per tenersi in forma in questo periodo in cui non ha una squadra. È molto probabile che il giocatore argentino decida di andare ad allenarsi in montagna. Vuole essere in piena forma nel momento di una chiamata da un nuovo club. Ma Dybala avrà anche un incontro con il suo procuratore Jorge Antun e l’intermediario Fabrizio De Vecchi. “Ora l’Inter ha le mani legate, perché dopo l’arrivo di Lukaku sarebbero necessarie le famose due cessioni in attacco per liberare spazio alla Joya. Non ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 11 luglio 2022) Pauloè rito adopo una lunga vacanza. Il giocatore è svincolato, piace a, Roma, Inter e Milan. Secondo quanto fa saperedello Sport il giocatore in questi giorni avrà delle riunioni fondamentali per il suo. La prima con un preparatore personale, per tenersi in forma in questo periodo in cui non ha una squadra. È molto probabile che il giocatore argentino decida di andare ad allenarsi in montagna. Vuole essere in piena forma nel momento di una chiamata da un nuovo club. Maavrà anche un incontro con il suo procuratore Jorge Antun e l’intermediario Fabrizio De Vecchi. “Ora l’Inter ha le mani legate, perché dopo l’arrivo di Lukaku sarebbero necessarie le famose due cessioni in attacco per liberare spazio alla Joya. Non ...

Pubblicità

FcInterNewsit : GdS - Dybala torna in Italia e non cambia idea: vuole l'Inter. Ora anche Zhang spinge per la Joya - napolipiucom : Dybala torna a Torino, riunione decisiva per il futuro. Gazzetta: Napoli fa sul serio #Dybala #napoli… - brianclough95 : RT @IlarioDiGiovamb: Il 26 Aprile vi abbiamo annunciato l'interesse della #AsRoma per @PauDybala_JR. Oggi la Società giallorossa torna prep… - ZonaBianconeri : RT @vs_stupidity: #Juve #Juventus #Dybala MA perché Dybala non molla il suo procuratore e torna alla Juve dove sta bene e cosi' senza dov… - vs_stupidity : #Juve #Juventus #Dybala MA perché Dybala non molla il suo procuratore e torna alla Juve dove sta bene e cosi' sen… -