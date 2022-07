Pubblicità

GoalItalia : #DiMaria alla Juve, lo manda Dybala 'Paulo mi ha detto che è una famiglia' ?? - AlexDoni_ : RT @ArenaRosario: Il fango che stanno tirando su qst ragazzo @PauDybala_JR da quando ha lasciato la Juve è allucinante.. Gli dicono addirit… - sportli26181512 : Dybala, la Juve ha già vinto. L'azzardo di Arrivabene e Allegri è condiviso da tutto il calcio europeo: La prima vi… - kvudinh : RT @GoalItalia: #DiMaria alla Juve, lo manda Dybala 'Paulo mi ha detto che è una famiglia' ?? - nellino_15 : RT @GoalItalia: #DiMaria alla Juve, lo manda Dybala 'Paulo mi ha detto che è una famiglia' ?? -

Ho parlato con Allegri e altri ex compagni, da Cuadrado eche era qui fino a poco fa, poi anche con Nedved e Agnelli. Questa maglia è tutto per me. Lami ha dato l'opportunità di essere ...Lami ha dato l'opportunità di essere Pogba . Questa maglia e questa squadra sono tutto e io voglio ridare questa gioia che mi hanno dato e il rispetto per la maglia. E anche vincere qualche ...Dopo l'ufficialità arrivata nelle scorse ore, Paul Pogba ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da "nuovo" giocatore della Juventus al canale Twitch del ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...