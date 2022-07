Dybala-Inter si farà o ci saranno sorprese? Cilli: “Le dichiarazioni di Marotta…” (Di lunedì 11 luglio 2022) Dybala Inter Cilli – L’Inter sembra essere la più accreditata a tesserare lo svincolato Dybala; Luca Cilli, esperto di calciomercato, ne ha parlato ai taccuini di SerieA24.it. “Dybala è un caso, se vogliamo. L’Inter lo ha seguito, poi le dichiarazioni di Marotta sono state abbastanza evidenti in conferenza stampa, prima dell’inizio del ritiro. Ha parlato di un calciatore che gode della sua stima, ma allo stesso tempo ha affermato che, in questo momento, i nerazzurri sono coperti in attacco. Parliamo di un giocatore che sta avendo difficoltà a trovare squadra. Vedremo se può essere una idea anche per altri club italiani, oppure alla fine debba ‘accontentarsi’ di un altro campionato. Certo è che, ritornando al discorso dei parametro ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022)– L’sembra essere la più accreditata a tesserare lo svincolato; Luca, esperto di calciomercato, ne ha parlato ai taccuini di SerieA24.it. “è un caso, se vogliamo. L’lo ha seguito, poi ledi Marotta sono state abbastanza evidenti in conferenza stampa, prima dell’inizio del ritiro. Ha parlato di un calciatore che gode della sua stima, ma allo stesso tempo ha affermato che, in questo momento, i nerazzurri sono coperti in attacco. Parliamo di un giocatore che sta avendo difficoltà a trovare squadra. Vedremo se può essere una idea anche per altri club italiani, oppure alla fine debba ‘accontentarsi’ di un altro campionato. Certo è che, ritornando al discorso dei parametro ...

Pubblicità

mirkocalemme : L'#Inter deve vendere e non ha certezze sulle sue cessioni. I contatti #Dybala - #Napoli, smentite a parte, continu… - capuanogio : Nelle prossime ore #Dybala farà il punto della situazione con il suo agente #Antun. #Inter e #Roma restano in pole,… - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - Giovannimerlo15 : RT @pap1pap: L'impegno profuso dai commentatori/giornalisti di fede gobba per promuovere per Dybala soluzioni alternative all'inter è (quas… - Vittoriog82 : Ora #Sanchez via e poi #Dybala all'Inter. #Marotta Masterclass. -