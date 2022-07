Dybala, Di Marzio: «Milan e Roma solo se abbassa le richieste» (Di lunedì 11 luglio 2022) Gianluca Di Marzio fa il punto sulla situazione di Paulo Dybala, ancora senza squadra dopo l’inizio del calciomercato Intervistato dal sito tedesco wettfreunde.net, Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro di Dybala: «E’ difficile dire come finirà perché l’Inter ha avuto la possibilità di prenderlo, ma poi ha preferito chiudere per Lukaku che era la sua prima scelta. Per cui l’Inter si è tirata fuori. Milan e Roma possono entrare in corsa solo nel momento in cui lui deciderà di abbassare le richieste di ingaggio, ma al momento nessuna delle due si è mossa. C’è il Manchester United se Ronaldo dovesse andarsene. Ma stanno cercando un numero 9 e se prendessero Dybala dovrebbero cambiare lo stile di gioco. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Gianluca Difa il punto sulla situazione di Paulo, ancora senza squadra dopo l’inizio del calciomercato Intervistato dal sito tedesco wettfreunde.net, Gianluca Diha parlato così del futuro di: «E’ difficile dire come finirà perché l’Inter ha avuto la possibilità di prenderlo, ma poi ha preferito chiudere per Lukaku che era la sua prima scelta. Per cui l’Inter si è tirata fuori.possono entrare in corsanel momento in cui lui deciderà dire ledi ingaggio, ma al momento nessuna delle due si è mossa. C’è il Manchester United se Ronaldo dovesse andarsene. Ma stanno cercando un numero 9 e se prendesserodovrebbero cambiare lo stile di gioco. ...

