Draxler | Paredes | Icardi | Navas | si scrive Psg | si legge ‘Pazza Svendita Generale’ Al supermarket dello sceicco prezzi ghiotti per tutti i gusti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) Una app come quella che permette di vendere gli abiti usati, con al posto di jeans e pullover i calciatori però. Sì: farebbe comodo una applicazione del genere al Paris Saint Germain (e ancor di più ad Antero Henrique e Luis Campos) che si ritrova un intero “guardaroba” da cambiare. Eh già: Al Khelaifi qualche settimana fa l’aveva annunciato: “Via chi non lotta e chi finora ha approfittato del Psg”, anche perché andando a guardare i risultati sportivi ottenuti dalla squadra dopo l’avvento del fondo Qatariota, 11 anni fa, appare evidente che le aspettative non siano state rispettate. Certo: 8 campionati francesi, per una squadra che nella sua storia ne aveva vinti solo due, non sono da buttare…ma 8 campionati francesi con 20 punti e passa di distacco dalla seconda non sono certo 8 Premier League. Le ambizioni erano e sono ovviamente continentali: una sola finale di Champions, peraltro ...