Dopo la retromarcia di Elon Musk Twitter affila le armi (legali). Causa da un miliardo di dollari già questa settimana (Di lunedì 11 luglio 2022) Azioni di Twitter in calo di oltre il 5% a 36,8 dollari nel pre-mercato Dopo che il patron di Tesla Elon Musk ha ritirato l’offerta di acquisizione da 44 miliardi di dollari (43 miliardi di euro). Una retromarcia destinata a innescare un complicato contenzioso legale sulle penali che Musk potrebbe dover pagare: fino ad un miliardo di dollari. Twitter ha affidato mandato legale a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, uno dei più importanti studi americani e pare che l’azione legale potrebbe partire già questa settimana. Assumendo Wachtell, Twitter potrà contare su avvocati tra cui Bill Savitt e Leo Strine, che hanno servito come cancellieri della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Azioni diin calo di oltre il 5% a 36,8nel pre-mercatoche il patron di Teslaha ritirato l’offerta di acquisizione da 44 miliardi di(43 miliardi di euro). Unadestinata a innescare un complicato contenzioso legale sulle penali chepotrebbe dover pagare: fino ad undiha affidato mandato legale a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, uno dei più importanti studi americani e pare che l’azione legale potrebbe partire già. Assumendo Wachtell,potrà contare su avvocati tra cui Bill Savitt e Leo Strine, che hanno servito come cancellieri della ...

Pubblicità

AndreaM66756268 : #Burioni ha fatto retromarcia perchè si è cagato nelle mutande. Dopo aver bloccato mille profili twitter cercando d… - Fata_Turch : @stella_branca @Agricolturabio1 Se è un sostitutivo psicologico temporaneo, lo capisco. Ma pare che lo svapo non si… - bot_active : @HuffPostItalia sto qua dopo aver avuto la 'grazia' ed essere candidato dalla Lega in Friuli..dove avrebbero votato… - jonimac71 : @AlfiereROSSO Ricordo una donna cercar di parcheggiare in retromarcia mentre fumava e parlava al telefono…Dopo 20 m… - F1ingenerale_ : Sebastian Vettel nella ghiaia dopo essere stato colpito da Albon e ne esce magnificamente in retromarcia ???? #F1inGenerale #AustrianGP -