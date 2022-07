Dopo Ilary anche Totti conferma la rottura: “negli ultimi mesi ho solo voluto proteggere i nostri figli” (Di lunedì 11 luglio 2022) Il comunicato congiunto non è mai arrivato, ma Ilary Blasi e Francesco Totti hanno usato parole molto simili per confermare le recenti voci sulla loro separazione. L’ex capitano della Roma e l’ex Letterina si dicono addio. “Dopo 20 anni insieme, la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è più evitabile. Continuerò ad essere unito ad Ilary nella crescita dei nostri ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Il comunicato congiunto non è mai arrivato, maBlasi e Francescohanno usato parole molto simili perre le recenti voci sulla loro separazione. L’ex capitano della Roma e l’ex Letterina si dicono addio. “20 anni insieme, la mia storia di coppia conè purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto, è stato detto e fatto per, che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è più evitabile. Continuerò ad essere unito adnella crescita dei...

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - Agenzia_Ansa : L'annuncio di Ilary Blasi: 'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco Totti è t… - FBiasin : Ilary #Blasi: 'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percor… - cdicibo : RT @ToniaPeluso: Il Tg1 manda un servizio sulla rottura di Ilary Blasi e Francesco Totti con tanto di L’emozione non ha voce come colonna s… - emilianiutta : Dopo Albano e Romina, non mi sorprende più nulla. #Ilary #Totti -