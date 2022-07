Donna morta a Giarre, fermato il marito: ha chiamato i soccorsi due giorni dopo (Di lunedì 11 luglio 2022) Carabinieri Catania, 11 luglio 2022 - Una Donna di 32 anni, Debora Catena Pagano , è stata trovata morta ieri nella sua casa di Macchia, frazione di Giarre, in provincia di Catania, uccisa secondo i ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Carabinieri Catania, 11 luglio 2022 - Unadi 32 anni, Debora Catena Pagano , è stata trovataieri nella sua casa di Macchia, frazione di, in provincia di Catania, uccisa secondo i ...

