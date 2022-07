Dolce e Gabbana, Mariah Carey ha problemi nel camminare? La verità dopo quel video. Cosa è stato notato dai fan (Di lunedì 11 luglio 2022) In occasione della sfilata per la presentazione della nuova collezione di Alta Moda di Dolce e Gabbana a Siracusa, abbiamo visto un video nel quale Mariah Carey arriva insieme ai due stilisti, prima sostenuta da loro e poi da due assistenti: molti fan si sono quindi domandati se la cantante non abbia problemi a camminare. Ma qual è la verità? LEGGI ANCHE :– Dolce e Gabbana, Deva Cassel sviene durante la sfilata? Cosa è successo alla figlia di Monica Bellucci Mariah Carey ha problemi a camminare? Cosa è successo all’evento D&G Partiamo dal principio. Mariah Carey è arrivata ... Leggi su funweek (Di lunedì 11 luglio 2022) In occasione della sfilata per la presentazione della nuova collezione di Alta Moda dia Siracusa, abbiamo visto unnel qualearriva insieme ai due stilisti, prima sostenuta da loro e poi da due assistenti: molti fan si sono quindi domandati se la cantante non abbia. Ma qual è la? LEGGI ANCHE :–, Deva Cassel sviene durante la sfilata?è successo alla figlia di Monica Belluccihaè successo all’evento D&G Partiamo dal principio.è arrivata ...

