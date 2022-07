Dl Aiuti: Malpezzi, 'Governo attento a famiglie e imprese, partiti siano responsabili' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “Il Governo Draghi è nato per rispondere alle emergenze di famiglie e imprese e anche l'incontro di domani con i sindacati per discutere di agenda sociale e salario minimo è un appuntamento che va in quella direzione. Tutte le forze politiche siano responsabili nel confronti del Paese”. Lo afferma Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “IlDraghi è nato per rispondere alle emergenze die anche l'incontro di domani con i sindacati per discutere di agenda sociale e salario minimo è un appuntamento che va in quella direzione. Tutte le forze politichenel confronti del Paese”. Lo afferma Simona, capogruppo del Pd al Senato.

