**Dl Aiuti: Borré, 'no a fiducia da M5S sarebbe harakiri, conseguenze legali'** (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Non votare la fiducia al dl Aiuti al Senato, ipotesi non esclusa dallo stesso capodelegazione M5S al governo Stefano Patuanelli, potrebbe avere persino contraccolpi legali per il Movimento. Lorenzo Borré, il legale che da anni ormai dà filo da torcere ai 5 Stelle, rimarca come molti parlamentari pentastellati -il primo è stato Gregorio De Falco- siano stati espulsi dal partito per violazione della clausola del codice etico che impone il voto di fiducia a governi il cui premier 'sia espressione del Movimento'. Non votare la fiducia, per l'avvocato, si tradurrebbe in una violazione delle regole M5S di fatto perseguibile. "Smentire la propria giurisprudenza interna sarebbe un harakiri - sintetizza Borré

