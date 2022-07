Dl aiuti approvato alla Camera | Movimento 5 stelle abbandona l' aula prima del voto

Pubblicità

Con 266 sì e 47 no la Camera ha approvato il decreto legge Aiuti, che ora passa all'esame del Senato. Presenti in Aula 313 deputati, non hanno partecipato al voto gli esponenti del Movimento 5 stelle. Il provvedimento passa in Senato, dove giovedì il voto fiducia-dl non è disgiunto. Berlusconi: "Serve una verifica di maggioranza"