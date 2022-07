Dito medio ai manifestanti | la sottosegretaria britannica all’Istruzione travolta dalle critiche | «Comportamento inaccettabile»

(Di lunedì 11 luglio 2022) Un gesto. Così i sindacati definiscono il gesto delladel Regno Unito, Andrea Jenkyns, fresca di nomina, che è stata immortalata mentre mostrava ildavanti aidavanti al numero 10 di Downing Street nel giorno in cui Boris Johnson ha annunciato le dimissioni da primo ministro. Una bufera disi è abbattuta su Jenkyns, che già lamentava di aver ricevuto un’«enorme quantità di insulti» e perfino «sette minacce di morte negli ultimi quattro anni», stando a quanto riportato dal Guardian. In quella circostanza «mi stavo solo difendendo da sola», ha spiegato Jenkyns, aggiungendo che «avrei dovuto mostrare più compostezza, ma sono solo un essere umano». La lettera dei sindacati Parole che non ...

Così i sindacati definiscono il gesto della sottosegretaria all'istruzione del Regno Unito, Andrea Jenkyns, fresca di nomina, che è stata immortalata mentre mostrava il dito medio davanti ai manifestanti davanti al numero 10 di Downing Street.