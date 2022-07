Dimaro - Terzo giorno di ritiro per il Napoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Terzo giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli, seduta mattutina per gli azzurri, sul campo di Carciato sono arrivati anche Matteo Politano e Giovanni di Lorenzo, quest'ultimo accolto da un lungo applauso dal pubblico presente in tribuna. La squadra ha effettuato esercitazione tecnica-tattica con conclusioni in porta,mentre a fine allenamento, Kvaratskhelia e Zerbin sono rimasti ancora in campo insieme a Luciano Spalletti. Juan Jesus ancora assente, il calciatore ha lasciato il ritiro per la nascita del suo secondo genito. Si attende a breve l'arrivo del presidente Aurelio De Laurentiis, ci potrebbe essere l'incontro tanto atteso con Koulibaly, anche lui in arrivo nel ritiro azzurro. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 11 luglio 2022)diper il, seduta mattutina per gli azzurri, sul campo di Carciato sono arrivati anche Matteo Politano e Giovanni di Lorenzo, quest'ultimo accolto da un lungo applauso dal pubblico presente in tribuna. La squadra ha effettuato esercitazione tecnica-tattica con conclusioni in porta,mentre a fine allenamento, Kvaratskhelia e Zerbin sono rimasti ancora in campo insieme a Luciano Spalletti. Juan Jesus ancora assente, il calciatore ha lasciato ilper la nascita del suo secondo genito. Si attende a breve l'arrivo del presidente Aurelio De Laurentiis, ci potrebbe essere l'incontro tanto atteso con Koulibaly, anche lui in arrivo nelazzurro.

