Dimaro, Mario Rui offeso da un tifoso. La reazione dei social: “Episodio indecente!” (Di lunedì 11 luglio 2022) Mario Rui offeso da un tifoso a Dimaro. I social si schierano in difesa del terzino portoghese del Napoli. Protagonista della giornata odierna di allenamento a Dimaro è stato Mario Rui . L’esterno è stato accolto da un bagno di folla. Per l’atleta portoghese di Sines si tratterà della sesta stagione consecutiva in maglia azzurra, con cui ha collezionato 131 presenze e 3 goal dopo l’arrivo dalla Roma. Quest’anno avrà la concorrenza di Mathias Olivera, ma come dimostrato ogni anno, Mario Rui si è sempre dimostrato profilo affidabile. Continua però ad esserci una parte della tifoseria che non lo ama come dimostra il brutto Episodio avventuro al campo di Carciato. Uno dei tifosi presenti in Tribuna ha approfittato dell’arrivo del ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 11 luglio 2022)Ruida un. Isi schierano in difesa del terzino portoghese del Napoli. Protagonista della giornata odierna di allenamento aè statoRui . L’esterno è stato accolto da un bagno di folla. Per l’atleta portoghese di Sines si tratterà della sesta stagione consecutiva in maglia azzurra, con cui ha collezionato 131 presenze e 3 goal dopo l’arrivo dalla Roma. Quest’anno avrà la concorrenza di Mathias Olivera, ma come dimostrato ogni anno,Rui si è sempre dimostrato profilo affidabile. Continua però ad esserci una parte della tifoseria che non lo ama come dimostra il bruttoavventuro al campo di Carciato. Uno dei tifosi presenti in Tribuna ha approfittato dell’arrivo del ...

Pubblicità

napolipiucom : Dimaro, Mario Rui offeso da un tifoso. La reazione dei social: 'Episodio indecente!' #MarioRui #napoli… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO NM - Napoli a Dimaro, sessione di autografi per Mario Rui - SportdelSud : ???? #MarioRui ha risposto ad alcuni tifosi sulla concorrenza con il nuovo compagno, #MathiasOlivera. - zazoomblog : Dimaro bagno di folla per Mario Rui. La foto - #Dimaro #bagno #folla #Mario - infoitsalute : Dimaro, bagno di folla per Mario Rui. La foto -