Di Maria | ' Testa solo alla Juve | non al Mondiale Futuro qui? Mai dire mai'

"Mai dire mai". Così Angel Di Maria ha risposto alle domande sulla possibilità che resti alla Juventus anche oltre la prossima stagione, nella conferenza stampa di presentazione del suo trasferimento

