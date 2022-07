Di Maria: «La Juve ha insistito 40 giorni per avermi, era difficile dire di no» (Di lunedì 11 luglio 2022) La Juventus ha presentato Angel Di Maria in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Sono davvero felice di poter indossare questa maglia. E’ davvero fantastico poter entrare in questo grande club, mi hanno accolto tutti con entusiasmo. Io sono lo stesso di sempre: quello elettrico, quello che vuole vincere sempre e a cui non piace perdere, questo è il Di Maria che arriva alla Juve. Credo che sia per questo che sono stato preso: ora sarà importante lavorare e l’ho già detto molto volte, nel calcio le cose cambiano molto velocemente. Avevo l’idea di tornare in Argentina ma le cose cambiano, sono tranquillissimo e cercherò di fare del mio meglio alla Juve”. Con che aspettativa arrivi alla Juve, che tipo di impiego ti aspetti in vista dei Mondiali? “Ho la testa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Lantus ha presentato Angel Diin conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Sono davvero felice di poter indossare questa maglia. E’ davvero fantastico poter entrare in questo grande club, mi hanno accolto tutti con entusiasmo. Io sono lo stesso di sempre: quello elettrico, quello che vuole vincere sempre e a cui non piace perdere, questo è il Diche arriva alla. Credo che sia per questo che sono stato preso: ora sarà importante lavorare e l’ho già detto molto volte, nel calcio le cose cambiano molto velocemente. Avevo l’idea di tornare in Argentina ma le cose cambiano, sono tranquillissimo e cercherò di fare del mio meglio alla”. Con che aspettativa arrivi alla, che tipo di impiego ti aspetti in vista dei Mondiali? “Ho la testa ...

