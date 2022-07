“Di Maria come Maradona”: l’argentino risponde sicuro a Buffon (Di lunedì 11 luglio 2022) “Di Maria in questo momento nel campionato italiano è come Maradona“. Con queste parole Gigi Buffon, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport un mese fa, commentava le voci di un possibile approdo di Angel Di Maria in Serie A: El Fideo è oggi ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus, dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain, in un’avventura conclusa con 56 gol in 197 partite. Conferenza Di Maria Nella sua conferenza stampa di presentazione, l’argentino ha parlato del suo rapporto d’amicizia con Buffon, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Parigi, ed è così tornato sul paragone che gli rivolse l’ex portiere della nazionale con Diego Armando Maradona: “È impossibile. Diego è Diego, è stato ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) “Diin questo momento nel campionato italiano è“. Con queste parole Gigi, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport un mese fa, commentava le voci di un possibile approdo di Angel Diin Serie A: El Fideo è oggi ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus, dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain, in un’avventura conclusa con 56 gol in 197 partite. Conferenza DiNella sua conferenza stampa di presentazione,ha parlato del suo rapporto d’amicizia con, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Parigi, ed è così tornato sul paragone che gli rivolse l’ex portiere della nazionale con Diego Armando: “È impossibile. Diego è Diego, è stato ...

