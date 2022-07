Decreto-aiuti, il M5S pronto ad abbandonare l’aula. Insorge FI. Tajani: «Decisione gravissima» (Di lunedì 11 luglio 2022) Giuseppe Conte fa la faccia feroce e il suo M5S conferma la linea dura, almeno alla Camera. È di queste ore, infatti, la Decisione dei deputati grillini di abbandonare oggi l’aula per non partecipare al voto sul “Decreto aiuti“, nonostante il “sì” alla fiducia della scorsa settimana. Un esito possibile, visto che il regolamento di Montecitorio prevede il voto disgiunto, prima fiducia a poi testo. Non così al Senato, dove il voto è unico e dove il Decreto arriverà giovedì. Se i 5Stelle adottassero analoga decisine anche in quella sede, ci sarebbero conseguenze per il governo. Ad Insorgere contro il movimento di Conte è soprattutto Forza Italia che, con Antonio Tajani, parla di «Decisione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Giuseppe Conte fa la faccia feroce e il suo M5S conferma la linea dura, almeno alla Camera. È di queste ore, infatti, ladei deputati grillini dioggiper non partecipare al voto sul ““, nonostante il “sì” alla fiducia della scorsa settimana. Un esito possibile, visto che il regolamento di Montecitorio prevede il voto disgiunto, prima fiducia a poi testo. Non così al Senato, dove il voto è unico e dove ilarriverà giovedì. Se i 5Stelle adottassero analoga decisine anche in quella sede, ci sarebbero conseguenze per il governo. Adre contro il movimento di Conte è soprattutto Forza Italia che, con Antonio, parla di «...

Open_gol : Il governo Draghi si prepara a un intervento «corposo». Aiuti per le famiglie con figli e tagli al costo della benz… - borghi_claudio : Niente fiducia sul decreto aiuti, si va in aula stasera. Ma certo no? Se le cose erano un problema per noi fiducia… - borghi_claudio : Annaspa il decreto aiuti. Aggiornamento. - antonio65683279 : Inetti ed capaci buoni a nulla! Decreto Aiuti, M5S conferma la linea dura alla Camera - - ultimora_pol : #Italia #Camera Renzo #Tondo: 'Siamo arrivati qui approvando il decreto aiuti al 90° minuto, col fiato al collo.' @ultimora_pol -