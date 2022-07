Decreto Aiuti, i 5 Stelle non partecipano al voto finale “Su inceneritore e Superbonus forzature inspiegabile” (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo aver votato la fiducia giovedì scorso, permangono le criticità pentastellate per la norma sull'inceneritore di Roma, la stretta sul Reddito di cittadinanza (voluta da Lega e Forza Italia e inserita con l'ok in commissione a due e Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo aver votato la fiducia giovedì scorso, permangono le criticità pentastellate per la norma sull'di Roma, la stretta sul Reddito di cittadinanza (voluta da Lega e Forza Italia e inserita con l'ok in commissione a due e Segui su affaritaliani.it

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Nuova prova in Aula alla Camera con il voto finale sul Decreto Aiuti mentre resta la tensione dentro al M… - ilfoglio_it : È pronto 'un decreto, corposo nella quantità e nelle misure', dice il sottosegretario Garofoli: circa 10 mld con cu… - petergomezblog : Decreto Aiuti, la Camera approva. Il M5s non partecipa al voto: “Sul Superbonus ci aspettavamo di più, inspiegabile… - mickycaruso : RT @laura_maffi: Il Movimento 5 stelle ha abbandonato il parlamento sul finto Decreto aiuti dove non c'era nulla per famiglie e imprese ma… - mariomoretti00 : RT @ultimora_pol: #Italia ??Il #M5S non voterà il decreto aiuti alla Camera: i grillini usciranno dall'aula. @ultimora_pol -