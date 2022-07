Pubblicità

Decoro, commercio e movida responsabile: Comune e associazioni firmano il Patto

Firmato questa mattina, lunedì 11 luglio, a Palazzo Gambacorti, il Patto per ilurbano e per ... Erano inoltre presenti l'assessore ale turismo, Paolo Pesciatini, l'assessore alla ...Firmato questa mattina, lunedì 11 luglio, a Palazzo Gambacorti, il Patto per ilurbano e per ... Erano inoltre presenti l'assessore ale turismo, Paolo Pesciatini , l'assessore alla ... Decoro, commercio e movida responsabile: Comune e associazioni firmano il Patto Alla base del documento stipulato dalle parti ci sono il contrasto al degrado e la convivenza di socializzazione ed esigenze private in centro ...Il Comune e le categorie economiche hanno firmato a Palazzo Gambacorti, il Patto per il decoro urbano e per una movida responsabile ...