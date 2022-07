Debora, trovata morta in casa: arrestato il marito. 'Ha dato l'allarme due giorni dopo' (Di lunedì 11 luglio 2022) Svolta nella indagini sul caso di Debora Pagano , la 32enne originaria del Messinese trovata morta in casa a Macchia, frazione di Giarre (Catania) . Il marito , il 40enne Leonardo Fresta , è stato ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) Svolta nella indagini sul caso diPagano , la 32enne originaria del Messineseina Macchia, frazione di Giarre (Catania) . Il, il 40enne Leonardo Fresta , è stato ...

