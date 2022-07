Debora trovata due giorni dopo la sua morte in casa: fermato il marito che ha chiamato il 118 solo ieri (Di lunedì 11 luglio 2022) dopo due giorni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto, dopo due giorni dalla sua morte, almeno secondo quella che è la prima ricostruzione delle forze dell’ordine che, poche ore fa, hanno scoperto il cadavere di Debora Pagano, 32 anni, originaria di Letojanni nel Messinese, nella sua casa. La donna è stata ritrovata morta dopo la segnalazione di suo marito. Era nella sua casa, in via principessa Mafalda a Macchia di Giarre, in provincia di Catania. Il ritrovamento del cadavere nel pomeriggio di ieri, domenica 10 luglio 2022. Le forze dell’ordine però sono convinte che la donna sia morta almeno due giorni fa. dopo un lungo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 luglio 2022)duehail 118 per chiedere aiuto,duedalla sua, almeno secondo quella che è la prima ricostruzione delle forze dell’ordine che, poche ore fa, hanno scoperto il cadavere diPagano, 32 anni, originaria di Letojanni nel Messinese, nella sua. La donna è stata rimortala segnalazione di suo. Era nella sua, in via principessa Mafalda a Macchia di Giarre, in provincia di Catania. Il ritrovamento del cadavere nel pomeriggio di, domenica 10 luglio 2022. Le forze dell’ordine però sono convinte che la donna sia morta almeno duefa.un lungo ...

