Debora | il marito la trova morta in bagno Lancia l’allarme dopo 2 giorni

E' giallo sulla morte di una giovane mamma siciliana. La donna è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva con la famiglia. Il cadavere era lì da almeno due giorni. Debora Pagano aveva solo 32 anni. Nessuno sa come sia morta ma, dalle prime ricostruzioni, non pare essere stata una causa naturale. A Lanciare l'allarme

