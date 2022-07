De Maggio: “L’agente vuol portare Koulibaly via da Napoli. Richiesta disperata di Spalletti” (Di lunedì 11 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Koulibaly-Napoli. Nel corso di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio esprime il suo pensiero sulla querelle Koulibaly: “Bisogna essere chiari: Fali Ramadani vuole portare via Koulibaly dal Napoli. Il procuratore del calciatore spinge affinché il senegalese approdi in un altro club dove, magari, avrebbe la possibilità di vincere la Champions (il Chelsea?). Kalidou però è un uomo con una testa pensante, lui a Napoli sta benissimo e l’ultima decisione spetterà a lui. Inoltre Spalletti ha fatto una ‘disperata’ Richiesta alla società: ‘Fate di tutto affinché Koulibaly resti con noi almeno per un’altra ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 11 luglio 2022) CALCIOMERCATO. Nel corso di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss, Valter Deesprime il suo pensiero sulla querelle: “Bisogna essere chiari: Fali Ramadaniviadal. Il procuratore del calciatore spinge affinché il senegalese approdi in un altro club dove, magari, avrebbe la possibilità di vincere la Champions (il Chelsea?). Kalidou però è un uomo con una testa pensante, lui asta benissimo e l’ultima decisione spetterà a lui. Inoltreha fatto una ‘alla società: ‘Fate di tutto affinchéresti con noi almeno per un’altra ...

