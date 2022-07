De Ligt, il Bayern Monaco a Torino per l’assalto decisivo. La contromossa della Juve: alzata l’offerta per Koulibaly (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Bayern Monaco è pronto per sferrare l’assalto decisivo per Matthijs De Ligt. Oggi, lunedì 11 luglio, a Torino è atteso il dirigente sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, per quello che potrebbe essere l’incontro finale di questa trattativa. Peraltro, nel capoluogo piemontese il suo nome è conosciuto: tutti ricordano le sue falcate sulla fascia in bianconero dove giocò per quattro anni. L’obiettivo del dirigente bosniaco è allentare le resistenze bianconere. Federico Cherubini e il suo staff dal conto loro sono disposti a cedere il giocatore, ma a determinate condizioni. La Juventus attende un’offerta concreta che si avvicini ai fatidici 100 milioni richiesti per il difensore olandese. Il Bayern, però, non vuole spingersi oltre i 70 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilè pronto per sferrareper Matthijs De. Oggi, lunedì 11 luglio, aè atteso il dirigente sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, per quello che potrebbe essere l’incontro finale di questa trattativa. Peraltro, nel capoluogo piemontese il suo nome è conosciuto: tutti ricordano le sue falcate sulla fascia in bianconero dove giocò per quattro anni. L’obiettivo del dirigente bosniaco è allentare le resistenze bianconere. Federico Cherubini e il suo staff dal conto loro sono disposti a cedere il giocatore, ma a determinate condizioni. Lantus attende un’offerta concreta che si avvicini ai fatidici 100 milioni richiesti per il difensore olandese. Il, però, non vuole spingersi oltre i 70 milioni di ...

