De Ligt Bayern Monaco, Salihamidzic sibillino: «Ottimismo? C'è sempre» (Di lunedì 11 luglio 2022) De Ligt Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha fatto il punto sull'affare per l'olandese (Inviato a Caselle) – Oggi pomeriggio è andato in scena un primo summit tra Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, la Juventus e Rafaela Pimenta per parlare del futuro di Matthijs De Ligt. Hasan #Salihamidzic sull'incontro avuto con la #Juventus per #DeLigt: "Stiamo parlando, vediamo. Ottimismo? sempre" ? pic.twitter.com/N202ym4Qpj— JuventusNews24.com (@junews24com) July 11, 2022 Terminato il vertice, lo stesso Salihamidzic ha poi rilasciato alcune dichiarazioni sulle sue sensazioni. L'articolo proviene da Calcio ...

