De Ligt-Bayern Monaco, prima offerta alla Juve (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Bayern Monaco-Juventus, primo incontro di mercato per Matthijs De Ligt. Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del club tedesco, è sbarcato a Torino nel primo pomeriggio per un contatto con la dirigenza bianconera. Sul tavolo, il cartellino del 22enne difensore olandese: De Ligt, legato alla Juventus da un contratto valido fino al 2024, avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare Torino e di trasferirsi in Germania. Secondo i rumors di mercato, l'offerta iniziale del Bayern si aggirerebbe attorno ai 60-65 milioni di euro, molto lontano dalla cifra che la Juventus intende ricavare dall'eventuale cessione dell'ex difensore dell'Ajax. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

