Dayane Mello pronta ad incontrare i fan | a Milano per un nuovo evento FOTO

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 11 luglio 2022)adi fan: la modella arriva ad Assago per uno speciale. Ecco tutti i dettagli Perè un periodo straordinario. L’ex gieffina è ormai una dei volti noti più amati del mondo della moda e non solo. Negli anniè riuscita a costruirsi una brillante carriera super variegata. Dalla partecipazione come concorrente a Pechino Express al Grande Fratello Vip, fino ad arrivare a La Fazenda nella sua città di origine. L’amatalo scorso marzo ha esordito anche come conduttrice nel format Pupa Party andato in onda su Mediaset Infinity in vista dell’ultima edizione del reality show La Pupa e il Secchione Show. Il prossimo 23 luglio, la giovane modella stupirà inoltre i propri fan lanciando ...