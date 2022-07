David e Victoria Beckham | l’anniversario speciale | ecco dove

(Di lunedì 11 luglio 2022) Venezia, simbolo dell’amore. Lo sanno benee la moglieche hanno scelto la meta italiana per festeggiare il loro 23°anniversario di matrimonio. Innamorati più che mai, così appaiono al pubblico, come se il tempo si fosse fermato. La coppia condivide su Instangram dei bellissimi scatti in compagnia della famiglia tra i canali della magica Venezia. Questa volta mancano all’appello i figli Brooklyn, Romeo e Harper, l’unica femminuccia. Presenti, invece, i genitori die le sorelle della Adams. “La famiglia è preziosa” hanno scritto isotto i loro post. Pochi giorni fa, la Posh delle Spice Girls aveva dedicato un dolcissimo pensiero al marito sui social: “dicevano che lui non è divertente e che io non sorrido mai, dicevano che non saremmo ...

Pubblicità

alwaysvhogwarts : RT @chiarodilunam: LISTA AGGIORNATA DEI RE DI ROMA: Romolo Numa Pompilio Tullo Ostilio Anco Marcio Tarquinio Prisco Servio Tullio Tarquini… - VanityFairIt : A Parigi, dove hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio, la ex Posh Spice e il marito sono saliti sull'Orient… - VanityFairIt : A Parigi, dove hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio, la ex Posh Spice e il marito sono saliti sull'Orient… - symo_greg : RT @chiarodilunam: LISTA AGGIORNATA DEI RE DI ROMA: Romolo Numa Pompilio Tullo Ostilio Anco Marcio Tarquinio Prisco Servio Tullio Tarquini… - aledeg_ : RT @chiarodilunam: LISTA AGGIORNATA DEI RE DI ROMA: Romolo Numa Pompilio Tullo Ostilio Anco Marcio Tarquinio Prisco Servio Tullio Tarquini… -

Vanity Fair Italia

Come andrà a finire I BECKHAM FESTEGGIANO 23 ANNI DI MATRIMONIOBeckham e la mogliehanno festeggiato proprio in questi giorni il loro 23esimo anniversario di matrimonio . Un ...Da Parigi a Venezia . Continuano i festeggiamenti dell' anniversario di nozze perBeckham , che dopo aver lasciato la capitale francese - "il nostro posto felice" come ha scritto la stilista nelle sue S tories di Instagram - martedì sono saliti sull' Orient Express ... David e Victoria Beckham a Venezia (con i suoceri) Come Bruce Springsteen, i Rolling Stones, Roger Waters, David Gilmour, Vasco Rossi: i Maneskin conquistano il Circo Massimo di Roma davanti a 70mila persone. Tra i super ospiti ad assistere allo show ...A Parigi, dove hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio, la ex Posh Spice e il marito sono saliti sull'Orient Express con in tasca il biglietto per Venezia. Ma qui li hanno raggiunti i genitori ...