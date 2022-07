Darwin Pastorin | chi è il giornalista? Età | moglie | figli | libri | carriera | Il viaggio degli eroi | Instagram

(Di lunedì 11 luglio 2022)è un notosportivo italiano. L’11 luglio del 1982 ci fu la grande notte del Bernabeu in cui l’Italia, allenata da Enzo Bearzot, vinse i Mondiali battendo la Germania 3 a 1. A 40 anni da quel magico evento,racconta in tv tutte le emozioni legate a quella magica serata. Ma...

Anche i giornalisti che vengono intervistati sono quelli più in linea con questo racconto poetico e nostalgico, narratori comee Mario Sconcerti . Paolo Rossi - L'Uomo. Il Campione. ...A ricordare quella giornata mitica del calcio italiano, questa sera alle 21, al Mausoleo della Bela Rosin , in strada Castello di Mirafiori,148/7, il giornalistaricorda l'epopea dell'... Darwin Pastorin: caro Enzo, ti scrivo Cultura e intrattenimento, a Torino e in Piemonte, oggi, lunedì 11 luglio. Sfilate di Torino Fashion Week. La lirica per la pace. Mondiali di calcio 1982. Alle 20,30, a Villa Sassi, strada Traforo del ...Estratto del libro "Lettera a Bearzot", scritto da Darwin Pastorin, edito da Compagnia editoriale Aliberti 10 dicembre, giovedì. Un altro giorno di pandemia, Vecio, un altro giorno di mascherine, di p ...