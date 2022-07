Dallo scandalo Enron al crac Amaranth | così la finanza derivata scatena crisi che sconvolgono i prezzi dell’energia La lezione vale anche oggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) La legge della domanda e dell’offerta è uno dei capisaldi su cui è stata costruita l’architettura dell’economia a livello mondiale. Ma sin dagli anni ’70 un gruppo di economisti ha iniziato ad indagare i rischi delle cosiddette asimmetrie informative, ricevendo il premio Nobel nel 2001, per l’analisi dei fenomeni che possono produrre fallimenti del mercato. In parole povere se alcuni attori di un sistema hanno informazioni non disponibili a tutti, possono mettere in atto azioni che spingono in errore acquirenti e venditori di una qualsiasi merce o servizio. Il fenomeno è ovviamente esploso al crescere delle dimensioni del mercato finanziario sino a produrre una serie di gravissime manipolazioni. Tutto è iniziato a partire dalla metà degli anni Novanta, come ha ricostruito con molti dettagli nel 2003 l’ex trader di Morgan Stanley Frank Portnoy, diventato docente di diritto societario ...