A partire dalla stagione 2023-24, LaLiga Santander cambierà nome in virtù dell'abbandono del Banco Santander come main sponsor del campionato. Il nuovo nome sarà annunciato ad agosto e sarà legato ad un contratto quinquennale che fornirà al campionato spagnolo un aumento significativo degli introiti annui. Il nuovo sponsor, secondo le notizie che circolano, è una società molto potente, con portata globale, che migliorerà l'impatto della competizione. All'interno de LaLiga emerge grande soddisfazione per l'accordo che sarà ufficializzato nelle prossime settimane. Il comunicato della Liga. "LaLiga e Banco Santander hanno reciprocamente annunciato la fine dell'attuale contratto di ..."

