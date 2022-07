Dalla Francia – Ousmane Dembélé e FC Barcelona finalmente concordano un nuovo contratto (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-10 21:45:00 Arrivano conferme da L’Équipe: Dopo mesi di poker bugiardo, il risultato si avvicina. Mentre FC Barcelona e Ousmane Dembélé (25) si sono avvicinati la scorsa settimana in vista di un nuovo contratto biennale, l’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Dopo quattro incontri tra il clan del giocatore e il club, e alcuni turnaround su questioni finanziarie, l’accordo è completo. Infine. Atteso negli Stati Uniti per un tour di preseason che inizierà il 19 luglio, il Barça vorrebbe poter volare lì con Dembélé. Se però la durata del contratto trova consenso nella stampa locale, lo stipendio e i bonus concessi a livello internazionale sono oggetto di tutte le fantasie, tra desiderio e realtà. ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-10 21:45:00 Arrivano conferme da L’Équipe: Dopo mesi di poker bugiardo, il risultato si avvicina. Mentre FC(25) si sono avvicinati la scorsa settimana in vista di unbiennale, l’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Dopo quattro incontri tra il clan del giocatore e il club, e alcuni turnaround su questioni finanziarie, l’accordo è completo. Infine. Atteso negli Stati Uniti per un tour di preseason che inizierà il 19 luglio, il Barça vorrebbe poter volare lì con. Se però la durata deltrova consenso nella stampa locale, lo stipendio e i bonus concessi a livello internazionale sono oggetto di tutte le fantasie, tra desiderio e realtà. ...

Pubblicità

AzzurreFIGC : ??????????'?? ???????? 2022 Le 11 #Azzurre ?? scelte dalla Ct Milena #Bertolini per ???? #Francia ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 2… - SDino59 : RT @JamesLucasIT: La scultura di uno scheletro di un serpente marino di 150 metri che emerge dalla Costa di Nantes, in Francia. https://t.c… - giorgiomaresi : @PeppeMur84 Magari l'occasione mancata dalla Bonansea poteva tenere la partita più viva,Francia cmq squadra più for… - Benjo36888305 : @AvvocatoAtomico @ec_traindriver Mica è colpa mia se non capisci. Ho detto che la Francia per questioni di sicurezz… - roberh99 : L’Italia femminile prende 5 ?? dalla Francia. -