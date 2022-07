(Di lunedì 11 luglio 2022)annuncia latra Francesco. Il giornale on line di Roberto D’Agostino scrive:Francescocomunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale. Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa. Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla bla bla. Dago: «I problemi di casa? Lo sapevano tutti ma nel giornalismo sportivo vige spesso la legge dell’omertà.è stato l’ottavo re di Roma. Ai re si perdona tutto e si nascondono le ...

Pubblicità

Giusy_Ultimo : Dagospia che scopre in esclusiva dopo due che stasera secondi la notizia To… - napolista : Dagospia: stasera Totti e Ilary Blasi annunceranno la loro separazione Con un comunicato congiunto. Dago: «I probl… - areanapoliit : #Totti-Ilary Blasi, amore finito. Dagospia: 'Stasera annuncio ufficiale della separazione' - mainagioia83 : @iamgreta_ È uscita la notizia da dagospia che stasera dovrebbe uscire un comunicato sulla separazione consensuale tra ilary e Totti - s7r0nz0 : Ciò che Ilary e Totti pubblicheranno stasera nei confronti di Dagospia -

... 'Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale'. Questo si legge sul sito die lo scoop ...Susi legge però che la coppia sarebbe in procinto di rilasciare un comunicato ufficiale con cui annuncerà la propria separazione consensuale: 'Francesco Totti e Ilary Blasi ...Secondo Dagospia starebbe per arrivare un annuncio improvviso riguardo una delle coppie italiane più famose ed invidiate di oggi ...Francesco Totti e Ilary Blasi annunceranno la separazione consensuale attraverso un comunicato stampa. Lo rivela Dagospia.