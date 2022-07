Da giovedì torna la morsa del caldo: al nord i termometri sfioreranno ancora i 40 gradi (Di lunedì 11 luglio 2022) Neanche il tempo di godere appieno del caldo senza eccessi portato dall’anticiclone delle Azzorre, che già lo scenario meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare. L’anticiclone africano nel corso della settimana appena iniziata tornerà a imporsi con prepotenza su tutta l’Italia con il suo carico di caldo rovente. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it comunica che fino a mercoledì 13 luglio trascorreremo giornate all’insegna di un tempo stabile e soleggiato, con valori termici sostanzialmente in media col periodo, gradevoli, grazie anche ai valori di umidità non troppo elevati; da segnalare inoltre qualche temporale di calore su Alpi e Appennini, più probabile nella giornata di martedì 12 luglio. Le buone notizie però finiscono qui: come già accaduto diverse volte in questa prima parte d’estate nei giorni successivi si ripeterà una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Neanche il tempo di godere appieno delsenza eccessi portato dall’anticiclone delle Azzorre, che già lo scenario meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare. L’anticiclone africano nel corso della settimana appena iniziata tornerà a imporsi con prepotenza su tutta l’Italia con il suo carico dirovente. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it comunica che fino a mercoledì 13 luglio trascorreremo giornate all’insegna di un tempo stabile e soleggiato, con valori termici sostanzialmente in media col periodo, gradevoli, grazie anche ai valori di umidità non troppo elevati; da segnalare inoltre qualche temporale di calore su Alpi e Appennini, più probabile nella giornata di martedì 12 luglio. Le buone notizie però finiscono qui: come già accaduto diverse volte in questa prima parte d’estate nei giorni successivi si ripeterà una ...

