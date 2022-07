Da Fiumicino a Santa Marinella | cambiano i parroci del litorale | le nuove nomine

(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma – In arrivo nuovie alcuni avvicendamenti nelle comunità della diocesi. A settembre nel comune diarriverà don Giuseppe Carrabetta a San Luigi Gonzaga a Focene, don Massimiliano Claro andrà invece a San Giorgio a Maccarese e don Giuseppe Curtò assumerà la guida della parrocchia di Fregene. Per quanto riguarda Cerveteri don Cleo Cuenco Aculana sarà l’amministratore parrocchiale di Sant’Eugenio a I Terzi mentre don Gennaro Brayda sarà destinato ad altro impegno pastorale. A Riano invece padre Francisco Ortiz Pena diventerà amministratore parrocchiale della comunità della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa a La Rosta e don Riccardo Lewalski arriverà acome vicario cooperatore di San Tito. A Ladispoli è arrivato don Valerio Grifoni che guida la parrocchia di San Giovani Battista. ...

