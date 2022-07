Da Cioccolatitaliani il gelato al gusto “Cedrata Tassoni”

Pubblicità

Agenparl : R: Cioccolatitaliani e Tassoni presentano il nuovo gusto gelato dell'estate 'Cedrata Tassoni', firmato dal Maestro… - Agenparl : Cioccolatitaliani e Tassoni presentano il nuovo gusto gelato dell'estate 'Cedrata Tassoni', firmato dal Maestro Rob… -

italianfoodtoday

Il riconoscimento assegnato da Sistemaalle catene di gelateria che si sono distinte per la loro dinamicità quest'anno è andato a, Amorino e Gelatiamo . I tre brand aggregano ...Il riconoscimento assegnato da Sistemaalle catene di gelateria che si sono distinte per la loro dinamicità quest'anno è andato a, Amorino e Gelatiamo . I tre brand aggregano ... Cedrata Tassoni e Cioccolatitaliani presentano il nuovo gusto dell'estate Cioccolatitaliani e Cedrata Tassoni hanno creato un nuovo gusto disponibile dal 15 luglio al 15 settembre 2022 in 30 punti di vendita di Cioccolatitaliani ...Una nuova collaborazione tra due brand dell’eccellenza italiana porterà attimi di pura gioia nell’estate 2022. Cedrata Tassoni, storica bibita al cedro, e Cioccolatitaliani, uno dei maggiori retailer ...