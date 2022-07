Da auto a elettrodomestici, incubo consegne: ecco perché (Di lunedì 11 luglio 2022) I tempi di consegna di elettrodomestici e auto sono raddoppiati se non triplicati fino ad arrivare a tempi di attesa cinque-sei volte rispetto al periodo precedente alla pandemia e alla crisi russo-ucraina. Sono diversi i fattori che contribuiscono a tale situazione: dalla scarsità di chip, materie prime e semilavorati all’aumento dei costi dell’energia a cui si aggiunge la crisi dei trasporti. La gerarchia nei microchip La scarsità di microprocessori è un fenomeno che si verifica periodicamente ma negli ultimi due anni ha raggiunto dimensioni mai viste. A generarla è stata principalmente l’esplosione della digitalizzazione durante la pandemia. Nel 2020 e 2021 il mercato digitale globale è infatti cresciuto del 9 e del 5%, determinando un boom dal lato cella domanda che ha creato una gerarchia delle forniture. Secondo un’analisi di Alix sui dati ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 luglio 2022) I tempi di consegna disono raddoppiati se non triplicati fino ad arrivare a tempi di attesa cinque-sei volte rispetto al periodo precedente alla pandemia e alla crisi russo-ucraina. Sono diversi i fattori che contribuiscono a tale situazione: dalla scarsità di chip, materie prime e semilavorati all’aumento dei costi dell’energia a cui si aggiunge la crisi dei trasporti. La gerarchia nei microchip La scarsità di microprocessori è un fenomeno che si verifica periodicamente ma negli ultimi due anni ha raggiunto dimensioni mai viste. A generarla è stata principalmente l’esplosione della digitalizzazione durante la pandemia. Nel 2020 e 2021 il mercato digitale globale è infatti cresciuto del 9 e del 5%, determinando un boom dal lato cella domanda che ha creato una gerarchia delle forniture. Secondo un’analisi di Alix sui dati ...

