Da Amici a Che Dio ci aiuti 7: il debutto di Elena d'Amario come attrice (Di lunedì 11 luglio 2022) Una bella notizia in questa calda, caldissima estate, arriva dal set di Che Dio ci aiuti 7. come saprete, proprio in questi giorni si stanno girando le nuove puntate della fiction di Rai 1 che andrà in onda in autunno. E da Tvblog arriva una interessante anticipazioni che ci racconta di una new entry nel cast della serie con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. Tra i protagonisti della settima stagione di Che Dio ci aiuti, ci sarà anche Elena d'Amario, amatissima ballerina professionista della scuola di Maria de Filippi. Da Amici alla fiction, per la sua prima volta in rai per la ballerina molisana. Elena d'Amario tra le protagoniste di Che Dio ci aiuti 7 Non sappiamo ancora se Elena sarà ...

