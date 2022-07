Cristiano Ronaldo senza squadra: ha ancora senso ingaggiarlo? La questione tattica oltre i soldi: CR7 impedisce lo sviluppo del gioco (Di lunedì 11 luglio 2022) Non c’è spettacolo più maestoso di una stella che si spegne. È qualcosa che racconta dell’inarrestabilità del tempo, che rende più buio l’intero firmamento. Un concetto che spiega piuttosto bene l’attuale situazione di Cristiano Ronaldo, il greatest of all time che ora rischia di ritrovarsi prigioniero di se stesso. Il portoghese ha fatto capire di voler lasciare il Manchester United nello stesso modo in cui ha lasciato la Juventus. Ossia con disappunto. Il problema è che la sua nuova destinazione è ancora incerta. La domanda che circola con insistenza è sempre la stessa: chi può permettersi Cristiano Ronaldo? È un interrogativo che viene spesso frainteso. Perché la prima risposta riguarda sempre il lato economico. Il portoghese ha 37 anni (ne compirà 38 a febbraio) e uno stipendio da più di 20 milioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Non c’è spettacolo più maestoso di una stella che si spegne. È qualcosa che racconta dell’inarrestabilità del tempo, che rende più buio l’intero firmamento. Un concetto che spiega piuttosto bene l’attuale situazione di, il greatest of all time che ora rischia di ritrovarsi prigioniero di se stesso. Il portoghese ha fatto capire di voler lasciare il Manchester United nello stesso modo in cui ha lasciato la Juventus. Ossia con disappunto. Il problema è che la sua nuova destinazione èincerta. La domanda che circola con insistenza è sempre la stessa: chi può permettersi? È un interrogativo che viene spesso frainteso. Perché la prima risposta riguarda sempre il lato economico. Il portoghese ha 37 anni (ne compirà 38 a febbraio) e uno stipendio da più di 20 milioni ...

