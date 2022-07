Crisi del grano | le prime otto navi straniere sono arrivate nei porti ucraini

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 luglio 2022) Leneidell’Ucraina per esportare prodotti agricoli. A garantire per la loro sicurezza sarà la marina di Kiev. L’annuncio è arrivato su Facebook, direttamente dal servizio stampa della Marina: «Su richiesta del ministero delle Infrastrutture, unità navali delle Forze Armate ucraine garantiscono il trasporto di prodotti agricoli da parte dicivili attraverso l’imboccatura di Bystre del canale Danubio-Mar Nero». Nel pomeriggio di oggi l’agenzia stampa Tass aveva riferito di una telefonata avvenuta tra Vladimir Putin e Recep Tayyp Erdogan proprio sui corridoi per garantire il passaggio del. A questa conversazione ne era poi seguita un’altra tra Erdogan e Volodymyr Zelensky, sempre sullo stesso tema. ...