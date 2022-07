Covid Toscana | salgono di nuovo i decessi 11 | età media 82 | 5 anni oggi | 11 luglio | 1 200 nuovi contagi

Pubblicità

La nuova ondata di contagi della Pandemia19 che si sta registrando in tutta Italia e in, purtroppo, non sta risparmiando neppure il personale di Autolinee Toscane e fra questi proprio i conducenti degli autobus del trasporto ......estivi in, che sono iniziati lo scorso sabato 2 luglio con molte aspettative da parte degli esercenti dopo le difficoltà vissute negli ultimi due anni, segnati dalle restrizioni anti -. ...Firenze, 11 luglio 2022 - Covid Toscana: sono 1.260.719 i casi di positività al Coronavirus, 1.200 in più rispetto a ieri (287 confermati con tampone molecolare e 913 da test rapido antigenico). I nuo ...FIRENZE: Sono 171 i Comuni toscani in cui nelle ultime 24 ore sono emersi casi di contagio. Ecco ogni dettaglio con gli ultimi aggiornamenti ...