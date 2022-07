Covid, Speranza: “Non cambia la normativa sulle mascherine. Campagna vaccinale per over 60 partirà nei prossimi giorni” (Di lunedì 11 luglio 2022) "Le norme sulle mascherine rimangono invariate. La nostra richiesta alle persone, in un momento in cui l'incidenza virale è molto alta è di avere maggiore cautela e attenzione. Restano valide le raccomandazioni di usare la mascherina in tutte le occasioni in cui c'è il rischio di essere contagiati". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022) "Le normerimangono invariate. La nostra richiesta alle persone, in un momento in cui l'incidenza virale è molto alta è di avere maggiore cautela e attenzione. Restano valide le raccomandazioni di usare la mascherina in tutte le occasioni in cui c'è il rischio di essere contagiati". L'articolo .

