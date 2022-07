Covid, Speranza: "Al via quarta dose di vaccino per over 60" (Di lunedì 11 luglio 2022) Con i contagi in forte crescita e i ricoveri ospedalieri in aumento, le autorità ritengono utile un altro richiamo per le fasce d'età sotto gli 80 anni e i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 luglio 2022) Con i contagi in forte crescita e i rici ospedalieri in aumento, le autorità ritengono utile un altro richiamo per le fasce d'età sotto gli 80 anni e i ...

GiovaQuez : Ex magistrato: 'La responsabilità della Shoah è di medici e i giudici e la responsabilità di queste stragi è di med… - AlexBazzaro : Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' Raccomandiamo urgente cambio di Ministro. - AlexBazzaro : Covid, Speranza: 'In autunno allargheremo l'età per il richiamo del vaccino'. Il quarto richiamo. - lacittanews : 11 Luglio 2022 Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato il via alla quarta dose di vaccino Covid… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Subito la quarta dose di vaccino agli over 60' #covid #vaccino #over60 #speranza -